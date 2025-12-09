Оксана Чусовитина: В Татарстане очень сильная школа гимнастики

Фото: телеграм-канал Алексея Немова

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина поделилась эмоциями после проведенного мастер-класса в Казани и оценила уровень местных воспитанников.

– Оксана, поделитесь впечатлениями после общения с татарстанскими юными гимнастами?

– Вы знаете, дети великолепные. Когда смотришь на них, сразу видишь у кого глаза горят. Не могу сказать, что кто-то не старался. Все детки сегодня старались. Заприметила пару девочек у вас, даже готова увезти их с собой в Узбекистан. Так что есть у вас талантливые дети, которые ещё маленькие, но надеюсь, что подрастут и будут представлять вашу страну достойно.

– А как оцените уровень «художниц»?

– Да, безусловно, уровень художественной гимнастки в Республике Татарстан очень высокий. Отмечу, очень сильная школа гимнастики здесь. Имена татарстанских спортсменов на слуху и мы их все знаем. Я также обратила внимание на них и буду следить за девочками, болеть за них. Конечно, желаю всем удачи. Девчонки старались, все большие умницы и глаза горели у них с первой же встречи, как только я вошла в зал. Это очень ценно и приятно.

– В целом, если говорить про мастер-класс, всё ли прошло по плану?

– Меня удивил сам масштаб и торжественность мероприятия. Отчасти это очень приятно. Как я ранее отметила – это ценно, что дети так встречают, что Алексей Немов и его команда всё организовывали. Огромное им спасибо за приглашение. Меня очень радует, что в России проводят такие масштабные мастер-классы по гимнастике и привлекают очень много детей. Моя мечта организовать что-то подобное у себя дома в Ташкенте и пригласить звёзд гимнастики из России и мировой величины. Думаю, что это моя самая большая и следующая цель.

Специализированный мастер-класс по гимнастике для детей от 8 до 13 лет прошел в Казани на базе «Баскет-холла» 9 декабря. Мастер класс был организован в преддверии шоу «Легенды спорта. Наследие» под руководством четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова, а также чемпионки Европы Оксаны Чусовитиной и чемпионки Юношеских Олимпийских игр Дарьи Трубниковой.

Оксана Чусовитина единственная участница 8 олимпиад в истории гимнастики. Она является обладательницей золота на Олимпиаде-1992 в командном зачете. Также на ее счету три победы на чемпионате мира, чемпионате Европы и Азиатских играх.