«Окопная правда Сафиуллина»: пять уроков, полученных генералом на Великой войне

4 февраля в Казани открыли мемориальную доску в честь генерал-лейтенанта Гани Бекиновича Сафиуллина

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Персональное дело № 9798

В последние годы рассекречиваются многие архивные документы, где зафиксированы не только исторические события, о которых мы уже знали, но и ценные факты и детали. Они дают наиболее полное представление о значении того или иного этапа в биографии не только страны, региона, но и многих известных деятелей нашей истории.

Казалось бы, что нового можно узнать о биографии Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Гани Бекиновича Сафиуллина, в честь которого 4 февраля была открыта мемориальная доска в Казани. Есть и улица его имени, и памятник на его могиле на Арском кладбище, и книги его «Через реки, через горы» (1973 г.) и «Дорогами побед» (1987 г.) доступны каждому читателю. А сколько было публикаций в СМИ!

Но когда в руки попадает его персональное дело № 9798, которое, в принципе, должно было быть уничтожено после его смерти, понимаешь ценность тех документов, которые все эти годы были засекречены от нас.

Предоставлено автором

Чего стоит одна только автобиография, написанная самим героем 11 августа 1947 года, по горячим следам событий Великой Отечественной войны. В его книгах опубликован вовсе не тот текст, продиктованный самим генералом. Там – цензурная мифология. А вот окопная правда без прикрас и пропагандистского преувеличения сохранилась именно здесь, в засекреченном персональном деле.



Убеждаешься, что многое еще предстоит нам узнать о деталях ведения боевых действий с 1941 по 1945 г. И, в частности, осознаешь, насколько ценны эти записи сегодня, в современных исторических условиях.

Главная заслуга – забота о солдатах

Автобиография Сафиуллина – еще одно свидетельство того, что, например, боевые потери РККА были следствием не только опытности и организации противника, объективных условий боя, но и нередко формализма со стороны нашего командования всех уровней, нежелания лишний раз поразмышлять над поиском решения той или иной тактической задачи, со снижением потерь личного состава.

Предоставлено автором

Гани Бекинович с боями во главе полка, дивизии и корпуса прошел от Подмосковья летом 1941 г. до Венгрии и Монголии в 1945 г. Будучи сам дважды ранен, уроженец Атнинского района Татарстана все эти годы был известен на фронте способностью побеждать врага с малыми потерями.



Возглавляемая им 38-я стрелковая дивизия 18 января 1943 г. первой разгромила 371-ю пехотную дивизию вермахта под Сталинградом и захватила в плен штаб дивизии во главе с генералом Морицем фон Дреббером. Освобождая Ворошиловский район Сталинграда, бойцы-сафиуллинцы взяли в плен и генерал-лейтенанта Шиллера. Захватили целый аэродром фашистов с 24 исправными самолетами.



А звание Героя Советского Союза Г. Б. Сафиуллин получил за то, что возглавляемый им 25-й гвардейский стрелковый корпус одним из первых в 1943 г. форсировал реку Днепр и 18 суток удерживал захваченный плацдарм на западном берегу до подхода основных сил фронта.



И все же я бы назвал главной заслугой генерал-лейтенанта Г. Б. Сафиуллина то, что в каждом бою он прежде всего принимал такие решения, которые позволяли достичь победы при минимальных потерях личного состава.

Боевой опыт

Как он этого добивался? Пришла пора более внимательно изучить боевой опыт нашего земляка, чтобы использовать его в непрекращающихся военных конфликтах.



Коротко суть своего опыта сам Гани Бекинович изложил так:

«В результате проведенных мною боев в Отечественной войне и войне против японцев, начиная с 27 июня 1941 г. по октябрь 1945 г., я приобрел значительный боевой опыт:

1. По ночным действиям (внезапным атакам) подразделениями в масштабе батальон, полк.

2. По ведению боя по штурму кварталов, домов, отдельных строений в больших городах, таких как Сталинград, Белгород, Харьков, Первомайск, Солнок, Будапешт и т.д.

3. По ведению оборонительных боев под Сталинградом, Белгородом, на Днепре, Яссы и на Гроне.

4. В горных условиях, в горах Карпаты, Чехословакии и Большой Хинган.

5. К действиям в условиях бездорожья и безводья».

А еще автобиография интересна будет тем, кто хотел бы составить карту жизненного пути генерала-татарина, который был связан со многими регионами не только России, но и СССР.

В каждом бою он прежде всего принимал такие решения, которые позволяли достичь победы при минимальных потерях личного состава Фото: 100tatarstan.100tatarstan.ru

«Итак, слово самому Герою»

Из автобиографии гвардии генерал-лейтенанта, Героя Советского Союза Сафиуллина Гани Бекиновича:

«Родился 1 июля 1905 г. в семье крестьянина-бедняка Татарской Автономной Республики, Атнинского района, д. Старый Кишит.

До 9 лет воспитывался у отца, с 9 лет, т.е. с 1914 г. по октябрь 1920 г. работал в хозяйстве отца по сельскому хозяйству, а в зимнее время учился в сельской школе до 1918 г.

Отец в 1921 г. умер от голода. В г. Тургай (ныне Костанайская обл. Казахстана) я с 1921 г. по август 1923 г. вечерами работал у частного хозяина батраком, а в дневное время работал в уездном комитете ВКП(б) рассыльным, где в 1921 г. вступил в члены ВЛКСМ.

В 1923 г. в августе по разверстке уехал учиться и поступил курсантом краевой совпартшколы Казахской СССР в г. Оренбург.

В 1924 г. в связи с переездом центра Казахстана в г. Кзыл-Орда школа тоже переехала. Я проучился до сентября 1926 г. По окончании II ступени краевой совпартшколы откомандирован в распоряжение Семипалатинского губкома ВКП(б), откуда – в Бухтарминский уездный комитет ВКП(б), в село Норынское, где работал по сентябрь 1927 г. инструктором уездного комитета ВЛКСМ. По поручению уездного комитета ВКП(б) заведовал школой по подготовке просвещенцев казахской молодежи и партийными передвижными школами. Был членом Президиума уездного комитета ВЛКСМ, где в 1926 г. принят кандидатом в члены ВКП(б).

В сентябре 1927 г. призван в ряды РККА, направлен в г. Проскуров Украинской ССР, в Первую червоно-казачью дивизию, где после учебного пункта зачислен слушателем курсов по подготовке командного состава запаса.

Окончил курсы в 1928 г. и по собственному желанию остался на сверхсрочную службу в I Кавалерийской дивизии III Кавалерийского полка командиром отделения, а с 1929 г. по март 1930 г. там же служил помощником командира взвода.

В период ликвидации кулачества в марте 1930 г. я со своим взводом переведен в 24 Могилев-Подольский пограничный отряд, где участвовал в ликвидации восстания кулачества и бандитизма в Тульчинском округе Украинской ССР.

В сентябре 1930 г. с 24 погранотрядом я откомандирован в Высшую Пограничную школу войск ОГПУ в г. Москва, где проучился до августа 1931 г. Окончив школу, распоряжением ГУПВО направлен для ликвидации банды басмачества в районах Адаевского уезда Казахстана и г. Чарджоу в Туркменистане в составе дивизии особого назначения в качестве командира взвода.

После окончания операции в декабре 1931 г. назначен командиром взвода 114 отдельного дивизиона в г. Ижевске.

В декабре 1932 г. переведен адъютантом 5 отдельного Кавалерийского дивизиона в г. Горький (ныне г. Нижний Новгород. – Ред.), где работал до июня 1934 г. В июне 1934 г. переведен в 185 полк НКВД в г. Сормово помощником командира дивизиона по строевой части, где работал до апреля 1935 г.

В апреле 1935 г. назначен начальником штаба 9 отдельного Кавалерийского дивизиона г. Иваново, где работал на этой должности до февраля 1937 г.

С 1934 по 1937 г. учился заочно в школе усовершенствования командного состава и с 1939 г. по 21 июля 1941 г. учился на вечернем отделении Академии им. Фрунзе (окончил 2 курса).

С 1935 г. до начала Отечественной войны занимал ряд должностей: начальник штаба полка, командир отдельного батальона, командир полка войск НКВД и т.д.

Гвардии генерал-майор Сафиуллин Г. Б. (второй слева) Фото: tatfrontu.ru

На Калининском фронте

С начала Отечественной войны я формировал 930 стрелковый полк в составе 256 стрелковой дивизии 29 армии под Москвой. 25 июля 1941 г. с полком отправлен по ж/д на станцию Бологое, откуда маршем отправлен как отдельно действующий полк в составе 22 армии Калининского фронта на г. Торопец.



После упорных оборонительных боев на рубеже ст. Кунья по реке Кунья я с оборонительного участка снят с полком и переброшен навстречу наступающему противнику со стороны г. Холм на г. Торопец, который двигался по дороге Холм – Торопец и стремился замкнуть кольцо в районе Торопец, соединиться со своими войсками, наступающими со стороны г. Великие Луки.



Мой полк, двигаясь по дороге Торопец – Холм, во взаимодействии с другими частями армии упорными встречными боями с превосходящими силами противника сумел отбросить противника на г. Холм. Это заставило его приостановить дальнейшее наступление на этом направлении и перейти к обороне до августа 1942 г.



В момент перехода противника в общее наступление на Ленинград и Калинин (ныне г. Тверь) вместе с другими частями я отошел до г. Осташков, где был легко ранен и контужен, доставлен в госпиталь при 22 армии. По выздоровлению, в октябре 1942 г. Военным Советом 22 армии Калининского фронта назначен командиром 709 стрелкового полка 178 стрелковой дивизии, с которым с октября по декабрь 1941 г. вел оборонительные бои на рубеже сел Городище – Перлово – Жагриево.

Продолжение следует.

Михаил Черепанов

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