«Окопная правда генерала Сафиуллина»: мастер ночных атак

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«В рукопашных боях полностью уничтожен батальон противника, захвачена вся его техника и штаб»

Из автобиографии гвардии генерал-лейтенанта, Героя Советского Союза Сафиуллина Гани Бекиновича.

«…В период обороны (декабрь 1941 г.) на этом рубеже (Тверская область) против района обороны батальона 709 стрелкового полка оборонялся 3 батальон 206 пехотной дивизии, который деревню Городища укреплял в течение 4 месяцев. По разработанному мною плану по овладению Городища проведена ночная внезапная атака. Для атаки на эту деревню я один батальон растянул на фронте 10 км, т.е. на участке всего полка, всю артиллерию полка и артиллерию, приданную полку, выдвинул непосредственно к переднему краю обороны противника для прямой наводки. В момент ночного отдыха противника после 20-минутного артиллерийского налета прямой наводкой, двумя батальонами внезапно ночью ворвался в деревню. В рукопашных боях полностью уничтожен батальон противника. Захвачена вся его техника и штаб.



В составе этой же дивизии и армии, продолжая командовать 709 стрелковым полком, в конце декабря 1941 г. прорыв обороны противника частями 22 армии долго не удавался. 31 декабря 1941 г. я с полком ночью зашел в тыл противника (район 2 эшелона) через его оборону и внезапной ночной атакой деревни Жигриево овладел ею, а также с тыла атаковал его передний край обороны, что обеспечило прорыв обороны про¬тивника другими частями армии.



…31 декабря в дер. Яковка запасной батальон 371 пехотного полка и отдельный противотанковый дивизион 206 пехотной дивизии немцев встречали Новый год. Они не ожидали к этому времени подхода наших частей. Двигаясь без дорог, по лесным массивам, я с полком в полночь подошел к д. Яковка. После разведки окружил ее и внезапным ночным ударом ворвался в деревню. В рукопашных схватках полностью уничтожены и частично пленены батальон и истребительно-противотанковый дивизион противника. Захвачено большое количество автотранспорта, конского состава, склады боеприпасов и горючего, много орудий и др. видов вооружения, что обеспечило беспрепятственное наступление всем остальным частям армии.

Выход из окружения и Уразовский артполк

709 стрелковый полк до конца февраля 1942 г., ведя наступательные бои в 22 и 30 армиях, получил высокую оценку Военных Советов армии и фронта. Полк наступал до п.Оленино почти без дорог, по лесам, по тылам противника и особенно успешно проводил все ночные операции мелкими подразделениями – ротой, батальоном.



…Ночная внезапная атака населенных и опорных пунктов противника заканчивалась большим успехом, всегда приводила к окружению и уничтожению противника. Этот метод борьбы против немцев мною применялся на всех остальных участках фронта в течение всей Отечественной войны…



15 мая 1942 г. я во главе 48 стрелкового полка внезапной ночной атакой сломил сопротивление противника, овладел селом Терновой, обеспечил продвижение всех соединений 28 армии в направлении г. Харькова.



В период сложной обстановки для всех частей Красной Армии, Юго-Западного и Южного фронтов, в период отхода на реку Дон 12 июня 1942 г. я принял командование 38-й стрелковой дивизией…



В конце июня 1942 г. противнику удалось обходом флангов окружить нашу дивизию в г. Уразово. С 26 июня по 1 июля дивизия, изолированная от всех, вела ожесточенные бои в окружении с танками и пехотой противника. После изматывания его живой силы и техники ночной атакой прорвала кольцо окружения и вышла из него, захватив с собой всю технику, материальную часть и раненых. За эту операцию артиллерийский полк дивизии переименован в 214-й Уразовский.

Жетон Сафиуллина Гани Бекиновича Предоставлено автором

«Казанский гарнизон противника был полностью уничтожен. Захвачена переправа»

Я с дивизией, отходя с боями в период преследования немцами к 22 июля 1942 г., вышел к реке Дон в районе станицы Казанская тогда, когда уже наши части вели оборонительные бои на восточном берегу реки Дон. Все переправы были заняты немцами. На переправе ст. Казанская немцы имели гарнизон до пехотного полка и тыловые части.



Не доходя до переправы, после тщательной разведки, я разработал план разгрома гарнизона немцев в станице Казанской, захвата переправы через Дон на восточный берег.



22 июля организованным внезапным ночным нападением Казанский гарнизон противника был полностью уничтожен. Захвачена переправа, через которую 38 сд почти без потерь переправилась на восточный берег Дона и, прорвав фронт немцев с тыла, 23 июля присоединилась к частям Красной Армии…



На 3-й день командующий 64 армией тов. Шумилов и Военный Совет Юго-Восточного фронта, придав в состав моей дивизии курсантские училища, 13 и 6 танковые бригады 4-го танкового корпуса, возложили на меня обязанности руководить контратакой и восстановить положение у ст. Тундутово и разъезда № 74.



Согласно разработанного мною плана, я в ночь с 18 на 19 августа предпринял контратаку. В результате 4-часового упорного боя курсантских училищ и нашей 38 сд, таранного боя двух танковых бригад прорван укрепленный дальний сталинградский обвод, немцы отброшены на исходное положение. Прежнее положение восстановлено и в этих боях немцы оставили на поле боя 80 сожженных танков, до 600 автомашин и до 8000 трупов, отошли на исходное положение…



Предоставлено автором

«Захвачен аэродром с 24 исправными самолетами»

10 января 1943 г. дивизия со средствами усиления прорывала оборону немцев в первый же день прорыва, несмотря на отставание соседей справа и слева, вышла на огневые позиции его артиллерии, вклинившись глубоко в его оборону. Благодаря правильному смелому решению бить по глубине обороны противника дерзкой ночной атакой были взяты: высота 111,6 и 97,5, что решило успех не только дивизии, но и соседей справа и слева к развитию успеха операции на фронте 57 и 64 армий.



В дальнейшем ночными атаками нашей 38 сд взяты командные высоты в тылу противника – 117,4, ст. Бассаргино (за что 48 стрелковый полк дивизии переименован на Бассаргинский), захвачен аэродром с 24 исправными самолетами.

Стремительным наступлением повернутым фронтом дивизии 18 января прорвана последняя укрепленная позиция противника перед Сталинградом на участке п. Воропоново. До подхода к самому Сталинграду дивизия полностью разгромила 371 пехотную дивизию немцев, захватила в плен штаб дивизии во главе с генералом Морицем фон Дреббером, разгромила части 100, 376 и 71 пехотных дивизий. Захвачен крупный штаб во главе с генерал-лейтенантом Шиллером и полностью освобожден Ворошиловский район гор. Сталинграда.

Наша дивизия только пленными захватила до 9 000 человек солдат и офицеров противника, 6000 автомашин, около 200 орудий, 54 танка, 26 самолетов и много другого имущества…

Дивизии было присвоено звание 73-й Гвардейской Сталинградской. Я получил звание генерал-майор и орден Суворова II степени.

В конце февраля 1943 г. в связи с контрнаступлением немцев наша 73 гв.сд переброшена под г. Белгород. До 15 апреля мы держали оборону на восточном берегу реки Северный Донец.

Героя за форсирование Днепра

С 28 апреля 1943 г. я начал формировать 25 гвардейский стрелковый корпус…

5 июля 1943 г. сорвано контрнаступление противника на г.Белгород. Нашей контрартподготовкой разрушено 4 моста через реку Северный Донец, взорвано 8 артскладов, подавлено 10 артиллерийско-минометных батарей.

К 22 июля наш корпус отбил все танковые атаки противника на Белгородско-Корочинском направлении, уничтожая в день по 50-60 танков.

В этих боях я приобрел значительный опыт по борьбе с танками противника посредством применения большой части артиллерии с прямой наводкой, выставлением танков и самоходных установок (СУ) в засадах (расстрелом с места)…

За эти бои я награжден орденом Кутузова II степени и орденом Британской империи.

После освобождения г. Белгорода мой 25 гв. ск атаковал г. Харьков с юга, овладел Харьковским тракторным заводом. За это входившая в корпус 15 гв. сд получила звание «Харьковской».

4 октября 1943 г. 25 гв.ск на сутки раньше других вышел к реке Днепр и схода форсировал ее на подручных средствах в районе п.Бородаевка, преследовал отступающих фашистов до п.Пятихатка. Захвачен большой плацдарм на западном берегу шириной 3 км и глубиной 6 км. 3000 бойцов корпуса выдержали ежедневные бомбежки врага (до 800 самолетовылетов). Отразив за 18 дней все контратаки противника (пехотной и трех танковых дивизий, том числе дивизии «Великая Германия»), корпус способствовал форсированию Днепра основными силами фронта.

За удержание плацдарма мне было присвоено звание Героя Советского Союза…»

Продолжение следует.

Михаил Черепанов

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