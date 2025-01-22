Окончено следствие по делу о нарушениях санитарных норм в работе мясного цеха в Казани

В Казани окончено следствие по делу о нарушениях санитарных норм в работе мясного цеха на улице Родины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По версии следствия, с апреля по август 2024 года 22-летняя обвиняемая работала администратором производственного цеха и допустила нарушение санитарных норм.

Согласно надзорным органам, девушка не приняла необходимые меры для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, чтобы снизить затраты и получить больше прибыли.

Прокуратура Советского района Казани утвердила обвинительное заключение по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.