Около воздушных ворот Татарстана на 30% увеличили скорость мобильного интернета

На автомобильных дорогах, ведущих в международные аэропорты Татарстана в Казани и Нижнекамске, специалисты компании МТС, цифровой экосистемы, провели оптимизацию работы существующей сети и установили новое оборудование. Работы по улучшению связи прошли на участках дороги из столицы Татарстана в аэропорт Казани и из Нижнекамска в аэропорт Бегишево. Оба аэровокзала принимают как внутренние, так и международные рейсы. Рядом с Бегишево расположены крупные татарстанские города Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга и Альметьевск. Наряду с ними, аэропорт обслуживает и жителей Удмуртии и Башкортостана. Маршрутная сеть аэропорта «Казань» насчитывает девяносто направлений с регулярными и чартерными перевозками.

«Татарстан удерживает лидерство во всевозможных рейтингах внутреннего туризма, в республике постоянно проходят крупные деловые и спортивные мероприятия, которые собирают участников со всех концов страны и из-за рубежа. Только за прошлый год две международные воздушные гавани республики обслужили свыше 4,7 млн пассажиров. Мы укрепляем здесь телеком-инфраструктуру, чтобы сделать поездки жителей и гостей Татарстана в аэропорт максимально удобными. Проведенные работы позволят с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами», — рассказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

Надежность сети повысилась и в малых населённых пунктах возле дороги в аэропорт. Так, устойчивая связь и ускоренный мобильный интернет МТС стали доступны жителям сёл Усады, Столбище, Большие и Малые Кабаны, где в совокупности проживает около пятнадцати тысяч жителей.