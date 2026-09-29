Около тысячи школьников Казани побывали на уроках биологии на экотропах СИБУРа

Казанские школьники изучают растения, наблюдают за птицами и знакомятся с жизнью леса на выездных уроках биологии. Занятия проходят на экотропах СИБУРа в двух километрах от «Казаньоргсинтеза». С 2024 года их посетили около тысячи детей.

Лесные прогулки дополняют школьную программу: преподаватель знакомит ребят с местными растениями, грибами и ягодами, объясняет их особенности. Темы подбирают с учетом возраста участников. Дети узнают, как по мхам и лишайникам можно судить о чистоте воздуха, учатся различать птичьи голоса, изучают устройство муравейника и повседневную жизнь леса.

Выездные уроки организовали по соглашению об экологическом просвещении между «Казаньоргсинтезом», который входит в СИБУР, и администрацией Кировского и Московского районов Казани.

«Это принципиально новый формат образования, который выходит далеко за рамки школьного класса. Здесь дети не просто читают о природе в учебнике – они видят ее, слышат, трогают и учатся понимать. Такие уроки формируют у школьников живой интерес к окружающему миру, экологическое мышление и ответственное отношение к среде, в которой они живут. Мы видим, как меняется отношение ребят после таких занятий: они начинают замечать то, что раньше проходило мимо, и это самый ценный результат», – отметила начальник отдела образования Кировского и Московского районов Жанетта Соркина.

Территория экотропы входит в лесной массив, возраст которого превышает 12 тысяч лет. Ученые насчитывают здесь около 800 видов флоры и фауны, более 70 из них занесены в Красную книгу Татарстана. Возраст отдельных сосен достигает 168 лет.

Для посетителей проложены три маршрута: «Маршрут Лисы», «Маршрут Ежа» и открывшийся в этом году «Маршрут Зяблика». На занятиях также обсуждают соседство леса с промышленной площадкой и сохранение природного разнообразия вблизи предприятия.

«Экскурсия была очень интересной, мы узнали много нового – думаю, эти знания пригодятся нам на уроках биологии. Особенно мне запомнился рассказ о жизни муравейника. Мне кажется, когда изучаешь биологию прямо на природе, информация запоминается намного быстрее. Хотелось бы, чтобы такие занятия и экскурсии продолжались», – рассказала ученица 5 «Б» класса гимназии №2 им. Ш. Марджани Севилия Гумарова.

Вместе со школьниками на экскурсии приходят родители.

«Такие экскурсии очень полезны для школьников: дети не только изучают материал по книгам и картинкам, но и видят все своими глазами. Радует, что школа совместно с СИБУРом организуют такие мероприятия. Я сама по образованию эколог, поэтому мне особенно интересно вместе с сыном изучать природу и экологию. Времена меняются, появляются новые методы исследования, но возможность наблюдать природу вживую по-прежнему очень важна», – рассказала мама ученика Дина Шагиева.

Для некоторых участников занятия стали возможностью больше узнать о местах, где они регулярно гуляют с семьей.

«Экскурсия получилась очень познавательной. Мы узнали много интересного о жизни деревьев, растений и грибов, увидели, как все в лесу связано в единую экосистему. Мы часто бываем здесь всей семьей, но раньше многого просто не замечали и не умели распознавать. Теперь хочется снова прийти сюда с близкими и поделиться с ними тем, что мы узнали на экскурсии», – рассказала участница экскурсии Аделя Сафарова.