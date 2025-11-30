Около трети нового парламента Киргизии составят депутаты прежнего созыва

Около 30 депутатов предыдущего созыва, по предварительным данным, вернутся в состав нового парламента Киргизии, который будет состоять из 90 человек. Об этом сообщает «ТАСС».

Согласно данным Центризбиркома Киргизии, среди вновь избранных депутатов окажутся около 30 представителей предыдущего созыва, в том числе бывший спикер Нурланбек уулу Тургунбек, сопредседатель российско-киргизской межпарламентской комиссии Гуля Кожокулова, а также известные парламентарии Жанар Акаев, Улан Примов и Дастан Бекешев.

Глава ЦИК Киргизии Тынчтык Шайназаров сообщил, что это предварительные результаты голосования. Он уточнил, что официальные итоги будут подведены в течение двух недель после ручного пересчета протоколов с избирательных участков.