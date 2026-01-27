news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 27 января 2026 14:43

Около трети билетов в переехавший театр Камала покупают москвичи и петербуржцы

Читайте нас в
Телеграм
Около трети билетов в переехавший театр Камала покупают москвичи и петербуржцы
Интерьер нового театра Камала
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Значительную часть билетов на спектакли в новом здании театра Камала, около 30%, приобретают зрители из Москвы и Санкт-Петербурга. На этом сделала акцент министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам 2025 года и о планах на 2026 год.

Руководитель ведомства отметила, что этот показатель наряду с другими говорит о том, что Казань становится крупным культурным центром страны.

#театр камала #Ирада Аюпова
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Вкусы Татарстана в Дубае: что привезли на Gulfood в ОАЭ и что попробовал Минниханов

Вкусы Татарстана в Дубае: что привезли на Gulfood в ОАЭ и что попробовал Минниханов

26 января 2026
В Казани определили победительниц конкурса «Мисс Татарстан-2026»

В Казани определили победительниц конкурса «Мисс Татарстан-2026»

26 января 2026