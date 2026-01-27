Около трети билетов в переехавший театр Камала покупают москвичи и петербуржцы

Интерьер нового театра Камала

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Значительную часть билетов на спектакли в новом здании театра Камала, около 30%, приобретают зрители из Москвы и Санкт-Петербурга. На этом сделала акцент министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам 2025 года и о планах на 2026 год.

Руководитель ведомства отметила, что этот показатель наряду с другими говорит о том, что Казань становится крупным культурным центром страны.