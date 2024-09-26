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Около сотни молодых татарстанцев стали участниками «Кадрового резерва» 2024 года
Завершился республиканский проект «Кадровый резерв» 2024 года. Его участниками стали около сотни молодых людей со всего Татарстана. Они прошли обучающую программу, включающую в себя три очных и два дистанционных этапа, а также поработали над реализацией собственных проектов. Победителей наградила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.
«Для каждого из участников "Кадрового резерва" произошло знаковое событие, пройден определенный этап в их самосовершенствовании. Они прошли образовательную программу, реализовали конкретные проекты не просто на бумаге, а поработав с людьми. Итогом стали полученные новые навыки. Думаю, что сегодня день рождения мечты у каждого из ребят», — отметила вице-премьер.
В 2024 году «Кадровый резерв» направлен на формирование и развитие кадров для реализации государственной молодежной политики во всех муниципальных образованиях Татарстана. Проект прошел по двум ключевым направлениям: «Пробую и создаю» для будущих работников сферы и «Масштабируй и развивай» для уже действующих специалистов. В финал вышли 21 человек, восемь из которых стали победителями.
«"Кадровый резерв" ежегодно собирает самых ярких, талантливых представителей разных молодежных групп. Для нас крайне важно, чтобы мы находили таких инициативных ребят, которые в дальнейшем будут встраиваться в реализацию государственных проектов и программ, направленных на развитие разных отраслей экономики Татарстана», — сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
По его словам, многие выпускники проекта трудоустраиваются в госучреждения или бизнес-структуры и включаются в создание проектов в области молодежной политики.
По итогу проекта сформирован пул молодых специалистов, обладающих компетенциями и навыками для работы в моложеной среде в качестве проектных менеджеров и руководителей проектов.
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