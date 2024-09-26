Около сотни молодых татарстанцев стали участниками «Кадрового резерва» 2024 года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Завершился республиканский проект «Кадровый резерв» 2024 года. Его участниками стали около сотни молодых людей со всего Татарстана. Они прошли обучающую программу, включающую в себя три очных и два дистанционных этапа, а также поработали над реализацией собственных проектов. Победителей наградила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Для каждого из участников "Кадрового резерва" произошло знаковое событие, пройден определенный этап в их самосовершенствовании. Они прошли образовательную программу, реализовали конкретные проекты не просто на бумаге, а поработав с людьми. Итогом стали полученные новые навыки. Думаю, что сегодня день рождения мечты у каждого из ребят», — отметила вице-премьер.

В 2024 году «Кадровый резерв» направлен на формирование и развитие кадров для реализации государственной молодежной политики во всех муниципальных образованиях Татарстана. Проект прошел по двум ключевым направлениям: «Пробую и создаю» для будущих работников сферы и «Масштабируй и развивай» для уже действующих специалистов. В финал вышли 21 человек, восемь из которых стали победителями.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«"Кадровый резерв" ежегодно собирает самых ярких, талантливых представителей разных молодежных групп. Для нас крайне важно, чтобы мы находили таких инициативных ребят, которые в дальнейшем будут встраиваться в реализацию государственных проектов и программ, направленных на развитие разных отраслей экономики Татарстана», — сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

По его словам, многие выпускники проекта трудоустраиваются в госучреждения или бизнес-структуры и включаются в создание проектов в области молодежной политики.

По итогу проекта сформирован пул молодых специалистов, обладающих компетенциями и навыками для работы в моложеной среде в качестве проектных менеджеров и руководителей проектов.