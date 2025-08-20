Только 2% россиян в интернете негативно оценивают установку памятников Сталину

Сетевой мониторинг показал, что около половины россиян относятся положительно к установке и восстановлению памятников Иосифу Сталину. Такие данные приводят «Ведомости», ссылаясь на результаты сетевого мониторинга исследовательского центра «Сидорин лаб».

В ходе анализа было обработано 60 тысяч упоминаний о памятниках Сталину. По оценке аналитиков, 49% пользователей одобряют возведение мемориалов, столько же выражают нейтральную позицию. Только 2% комментаторов выступают против установки памятников вождю.

Наибольшее внимание в обсуждениях привлек барельеф Сталину на станции «Таганская» Московского метрополитена – 80% комментариев по нему носили нейтральный характер. Также активно обсуждались новые памятники в Вологде и Улан-Удэ, открытые в последние два года. За их установку высказались около 65% пользователей.