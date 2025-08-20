news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 20 августа 2025 20:07

Только 2% россиян в интернете негативно оценивают установку памятников Сталину

Читайте нас в
Телеграм

Сетевой мониторинг показал, что около половины россиян относятся положительно к установке и восстановлению памятников Иосифу Сталину. Такие данные приводят «Ведомости», ссылаясь на результаты сетевого мониторинга исследовательского центра «Сидорин лаб».

В ходе анализа было обработано 60 тысяч упоминаний о памятниках Сталину. По оценке аналитиков, 49% пользователей одобряют возведение мемориалов, столько же выражают нейтральную позицию. Только 2% комментаторов выступают против установки памятников вождю.

Наибольшее внимание в обсуждениях привлек барельеф Сталину на станции «Таганская» Московского метрополитена – 80% комментариев по нему носили нейтральный характер. Также активно обсуждались новые памятники в Вологде и Улан-Удэ, открытые в последние два года. За их установку высказались около 65% пользователей.

#памятник #мониторинг #иосиф сталин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

19 августа 2025
Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

19 августа 2025