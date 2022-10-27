Около миллиона жителей Киева остались без электричества

27 октября около миллиона киевлян остались без электричества. Об этом рассказали в компании Yasno («Ясно»), которая входит в энергохолдинг ДТЭК, сообщает ТАСС.

«Сейчас в Киеве отключены 159 тыс. абонентов, а за день более 320 тыс. А это где-то миллион киевлян», – говорится в сообщении компании.

В области без света оставались более 500 тыс. человек, на данный момент — 258 тыс.

В четверг утром «Укрэнерго» сообщила о повреждении оборудования магистральной сети энергосистемы в центральных областях Украины, из-за чего было ограничено энергопотребление в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что с 10 октября в стране разрушено 30% электростанций. Согласно данным властей страны, с тех пор был поврежден еще ряд энергетических объектов.