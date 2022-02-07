Около казанской Чаши появится участок искусственной земли площадью 14 га

Создание участка искусственной земли общей площадью 14,2 га, около центра семьи «Казан», обойдется бюджету Татарстана в 10,1 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, работы будут вестись в два этапа. Сначала будет засыпан участок площадью 9,9 га на правом берегу от Чаши до улицы Меридианной, затем – берег слева от Чаши до Кировской дамбы.

Заказчиком проекта выступает Главинвестстрой Татарстана. Заявки принимаются до 14 февраля. Работы должны быть выполнены за четыре месяца с момента подписания контракта.