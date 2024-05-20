Около двух тысяч полицейских обеспечили безопасность на KazanForum

В Казани завершился XV Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». Это масштабное мероприятие собрало более 20 тысяч участников из 87 стран мира и 87 регионов России. В рамках форума прошло около 180 мероприятий по различным направлениям экономического и гуманитарного сотрудничества.

Фото: © МВД по РТ

Обеспечение общественного порядка и безопасности во время проведения форума осуществляли около 2000 сотрудников подразделений МВД по Республике Татарстан, Казанского линейного управления транспортной полиции, Казанского юридического института МВД России. Также были задействованы военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций и представители общественных формирований правоохранительной направленности.

Благодаря комплексу профилактических мер, принятых правоохранительными органами, во время проведения международного форума не было допущено каких-либо происшествий и правонарушений.