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Около Чистополя столкнулись две легковушки, одна вылетела с трассы
На трассе около села Старое Иванаево Чтстопольского района РТ столкнулись Renault Stepway и Hyundai с прицепом.
Автомобиль с прицепом без номеров вылетел с трассы.
Другая легковушка Renault Stepway получила серьезные повреждения, водитель остался в автомобиле без сознания.
На месте работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь.
Подробности ДТП устанавливаются.
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