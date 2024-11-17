Около Чистополя столкнулись две легковушки, одна вылетела с трассы

Фото: Альбина Шафеева / «Татар-информ»

На трассе около села Старое Иванаево Чтстопольского района РТ столкнулись Renault Stepway и Hyundai с прицепом.

Автомобиль с прицепом без номеров вылетел с трассы.

Другая легковушка Renault Stepway получила серьезные повреждения, водитель остался в автомобиле без сознания.

Фото: © Альбина Шафеева / «Татар-информ»

На месте работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

Подробности ДТП устанавливаются.