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Общество 20 июля 2023 13:31

Около цирка в Казани провалился асфальт – заделать дыру в дороге обещают к пятнице

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Около цирка в Казани провалился асфальт – заделать дыру в дороге обещают к пятнице
Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани провалился асфальт над канализационным коллектором около здания цирка. К устранению последствий аварии привлекли 10 единиц техники и 15 специалистов. Заделают провал к завтрашнему дню, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на «Водоканал».

Причины аварии объяснили разрушением верхнего свода трубопровода 1980 года постройки. Для устранения провала будет заменен участок трубопровода ориентировочно 15 погонных метров, сообщил начальник управления канализационного хозяйства предприятия Марат Сибгатуллин.

«Сложностей практически нет. Все работы производятся без отключения сетей водоотведения, поэтому на участке установлены откачивающие средства», – добавил он.

Сейчас аварийная бригада откачивает ил, посторонний мусор, камни и кирпичи из старой трубы.

На время проведения работ закрыта одна из трех полос по ул.Кремлевской Набережной. Движение обещают восстановить завтра – сразу после благоустройства участка работ.

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