Общество 14 мая 2026 10:46

Около аэропорта «Казань» появится отель с татарским культурным кодом

Гостиничный оператор и девелопер Kravt h&h при поддержке властей Татарстана построит рядом с международным аэропортом «Казань» новый отель. Начало строительства запланировано на конец 2026 года, сообщает пресс-служба «КазаньФорума».

Соглашение о намерениях по реализации проекта 13 мая подписали Kravt h&h и Агентство инвестиционного развития Татарстана. Документ был заключен в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».

Предполагается, что отель станет примером интеграции национального культурного кода в современный гостиничный формат. Для этого компания разработала концепцию Muse of Tatarstan, которая должна познакомить туристов и жителей региона с татарской культурой через архитектуру, сервис и атмосферу отелей.

Основатель и генеральный директор Kravt h&h Валерий Кравцун отметил, что Татарстан становится все более привлекательным направлением как для туристического, так и для делового туризма. По его словам, Казань регулярно принимает крупные международные события, включая саммит БРИКС, архитектурный форум «Казаныш» и «КазаньФорум».

Он также подчеркнул, что турпоток в столицу Татарстана может вырасти с нынешних 5,1 млн до 7 млн человек к 2030 году. Кравцун считает, что развитие туризма напрямую зависит от инфраструктуры. Компания предлагает создать масштабируемую сеть гостиниц нового поколения, которая сможет сократить дефицит номерного фонда и одновременно развивать направление, связанное с этнокультурной составляющей.

Пилотный отель, по его словам, может стать отправной точкой для дальнейшего развития проекта при поддержке республиканских властей.

Отель на 138 номеров построят рядом с уже действующим отелем Muse of city Kazan 4*. Завершить строительство планируют к концу 2030 года. Объем инвестиций оценивается в 1 млрд рублей.

Проект девятиэтажного здания площадью 7 тысяч квадратных метров подготовило собственное архитектурное бюро Kravt h&h. На нижних этажах разместят общественные пространства: кафе формата grab&go, коворкинг, лаунж-зону и прачечную.

В рамках концепции Muse of Tatarstan компания также предлагает развивать в республике и другие гостиничные форматы. Исполнительный директор Kravt h&h Андрей Жамкин сообщил, что линейка может включать smart-отели категории 3* для туристов и деловых путешественников, сервисные апартаменты 4* для длительного проживания и арендного бизнеса, загородные отели 3-4* для отдыха на природе, а также бутик-отели 5* с акцентом на гастрономический и культурный опыт.

По его словам, проекты предполагают создание общественных пространств, спа-зон и использование элементов локальной культуры – от народных промыслов до wellness-практик с местными травами. При этом во всех отелях сети планируют сохранить единые стандарты сервиса, консьерж-поддержку, а также доступ к событиям и туристической навигации по региону.

Концептуальным символом гостиничной сети станет птица удачи Хоррият – персонаж татарских сказаний. Согласно легенде, она приносит человеку счастье, бросая на него свою тень. В компании рассчитывают, что этот образ станет символом свободы, спокойствия и возможности выйти из ритма постоянной спешки.

В дальнейшем концепцию Muse of Tatarstan планируют развивать и в других туристических локациях Татарстана.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина подтвердила, что новый отель на 138 номеров построят рядом с аэропортом и действующим Muse of city Kazan 4*. Она также сообщила, что строительство стартует в конце 2026 года, а объем инвестиций в проект составит около 1 млрд рублей.

#отель #Аэропорт Казани #татарская культура #KazanForum-2026
Минмолодежи РТ разрабатывает программу беспроцентной ипотеки для молодых семей

Робот Марат поет песни Салавата, повара готовят «Сабантуй Батыра», а гости гуляют по VR-квартирам – репортаж с «КазаньФорума»

