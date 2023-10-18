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Около 800 человек пострадали из-за удара израильских ВВС по госпиталю в секторе Газа
Накануне днем израильские ВВС нанесли несколько ударов по центральным районам сектора Газа, сообщает ТАСС.
По данным агентства, ракеты попали в госпиталь «Аль-Маамадани».
По данным из разных источников, число погибших превысило 300 человек. Общее число погибших и пострадавших составляет порядка 800 человек.
Отмечается, что в момент удара многие пациенты находились в очереди на улице.
От взрывов пострадали соседние здания, в которых также погибли люди.
Палестинское руководство провело экстренное совещание в связи с произошедшим.
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