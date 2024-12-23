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Около 80% смертей населения трудоспособного возраста в РТ приходится на мужчин
В Татарстане около 80% смертей населения трудоспособного возраста приходится на мужчин. Об этом сообщил глава Минздрава РТ Марсель Миннуллин на шестом заседании Госсовета РТ.
«Основными причинами смертности мужчин в возрасте от 40 до 65 лет являются социально значимые заболевания, в том числе чрезмерное употребление алкоголя», – рассказал министр здравоохранения.
Он отметил, что в каждом районе формируется список лиц, злоупотребляющих алкоголем. Это так называемый «наркологический паспорт», необходимый для организации лечения и профилактической работы.
По словам Миннуллина, на 9 декабря в «наркологические паспорта» в целом по республике внесены более 11 тыс. злоупотребляющих алкоголем.
«Из числа включенных в „наркологический паспорт“ с августа 2024 года 2614 человек получили терапевтическую помощь в стационаре», — подчеркнул он.
Министр добавил, что 793 татарстанца прошли психотерапевтическое лечение – кодирование. В прошлом году был закодирован 151 человек. «Рост в пять раз. Вся работа ведется анонимно», – заключил он.
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