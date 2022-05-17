Глава Минцифры РФ заявил о возвращении в страну 80% уехавших после начала спецоперации

Примерно 80% граждан России, выехавших с территории страны после начала специальной военной операции на Украине, вернулись обратно по данным на 15 мая. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на просветительском форуме «Новые горизонты», сообщает РИА Новости.

По словам министра, большую часть вернувшихся россиян составляют IT-специалисты.

«Около 80% sim-карт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну. Айтишники составляют значимую часть этой аудитории», — уверен Шадаев.

Ранее глава группы InfoWatch Наталья Касперская обратила внимание на то, что многие эксперты в сфере современных технологий в конце февраля — начале марта стали покидать территорию РФ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее возможности российских СМИ освещать ход операции, опираясь не на официальные источники, оказались ограничены. В частности, был принят закон о наказании до 15 лет лишения свободы за информацию о действиях Вооруженных сил, объявленную недостоверной.