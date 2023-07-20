Около 8 тыс. человек оформили карту болельщика с помощью МФЦ РТ

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 21 июля. Перед его началом около 8 тыс. человек подтвердили свою личность для карты болельщика в МФЦ Татарстана, сообщает пресс-служба ведомства.

Для оформления карты болельщика необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг РФ и подтвердить личность.

«Если человек не зарегистрирован на госуслугах и по каким-то причинам создать самостоятельно учетку не получается, то сделать это можно в МФЦ, обратившись за услугой "Подтверждение учетной записи ЕСИА". Также в МФЦ можно воспользоваться компьютером в секторе пользовательского сопровождения, чтобы подать заявление на госуслуги РФ и загрузить фотографию», – рассказала директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

Оформить карту болельщика нужно на каждого человека, в том числе на детей до 14 лет. Сделать это без подтверждения личности в МФЦ можно с помощью загранпаспорта нового образца, выданного на 10 лет, а также единой биометрической системы.

Карта болельщика – электронный документ, который всегда будет доступен в личном кабинете на госуслугах РФ. На основании карты и билета формируется QR-код для доступа на стадион.

Фото на анонсе: admnvrsk.ru