Около 760 тыс. саженцев для лесовосстановления высадили на обходе Нижнекамска

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Около 760 тыс. саженцев деревьев высадили по программе лесовосстановления при строительстве обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Дорожники высадили 708 тыс. саженцев сосны на территории 277 гектаров на землях лесного фонда в Нижнекамском, Елабужском и Верхнеуслонском районах республики. Также более 51 тыс. саженцев сосны, березы и акации желтой высадили в Нижнекамском районе на землях сельскохозяйственного назначения, которые в последующем будут переведены в лесной фонд», – говорится в сообщении.

Объемы компенсационной высадки позволили полностью покрыть ущерб природе, причиненный в ходе строительства обхода.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Помимо компенсационных высадок проведены и другие экологические мероприятия. Так, для восполнения биоресурсов в Куйбышевское водохранилище выпущены около 148 тыс. мальков стерляди.

Кроме того, на участках автодороги и искусственных сооружениях, которые проходят вблизи населенных пунктов, установлены шумозащитные экраны высотой от трех до четырех метров протяженностью более 14 километров. В границах Нижнекамского района звукопоглощающие экраны смонтировали возле населенных пунктов Нижнее Афанасово, Сарсаз-Бли, Шингальчи, Керекес. В Тукаевском районе они установлены возле садовых товариществ Ромашка-1, Весна-1, Йолдыз и Автозаводец.

Чтобы избежать выхода диких животных на проезжую часть, рабочие установили ограждения. Их высота достигает 2,4 метра. Всего на обходе смонтировали более 20 километров ограждений.

На всем протяжении обхода также установили локальные очистные сооружения и современные системы организованного водоотвода, которые чистят влагу, попадающую на дорожное полотно перед тем, как она уйдет в грунт.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

В состав обхода Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81 км входят 10 мостов, в том числе через Каму длиной 1,3 километра, шесть транспортных развязок, 11 путепроводов и пять разноуровневых пересечений.

Движение по новому направлению трассы М7 «Волга» открыл по видеосвязи 22 декабря прошлого года Президент России Владимир Путин.