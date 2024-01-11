Около 740 тыс. проездов совершено по трассе М12 «Восток» в новогодние праздники

В новогодние каникулы около 740 тыс. проездов зафиксировано на новой скоростной трассе М12 «Восток». Самым востребованным участком у автомобилистов стал обход Балашихи в Московской области, по которому проехали более 259 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«Только за период с 29 декабря 2023 года по 8 января 2024 года автомобилисты совершили по трассе 739 498 поездок», – говорится в сообщении.

Всего с открытия движения по М12 от Москвы до Арзамаса в сентябре прошлого года зарегистрировано около 6 млн проездов.

Автомагистраль протяженностью 810 км от Москвы до Казани открыл 21 декабря прошлого года Президент России Владимир Путин. Она проходит по Московской, Владимирской и Нижегородской областям, Чувашии и Татарстану.

Ожидается, что в следующем году по М12 можно будет доехать до Екатеринбурга, а затем и до Тюмени. Дорога войдет в состав скоростного транспортного маршрута «Россия» длиной 12 тыс. км от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Ее строительство ведется по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по решению главы государства Владимира Путина.