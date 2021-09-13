Около 7 тыс. человек посетили выставку Сергея Шойгу в Казанском Кремле

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» завершилась выставка живописи и работ из дерева министра обороны РФ, президента Русского географического общества Сергея Шойгу «Творчество ради жизни». Ее посетили около 7 тыс. человек, в числе которых Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Выставка стала заметным событием в культурной жизни Казани. Экспозиция работ Сергея Шойгу дополнялась просветительскими активностями для взрослых и детей. За 23 дня на площадке выставки прошло 46 мероприятий: десять лекций известных этнографов, географов, искусствоведов и антропологов, шесть мастер-классов по живописи, восемь интерактивных экскурсий, 21 чтение тувинских сказок, выставка детских рисунков «Тувинские сказки под деревом мира».

Как сообщила директор филиала Государственной Третьяковской галереи в Калининграде Татьяна Волосатова, творчество Сергея Шойгу проникнуто любовью к своей стране, глубоким пониманием красоты родной природы и самобытности народной культуры.

«Одна из многочисленных миссий художника заключается в том, чтобы быть летописцем своего времени, запечатлевать лицо родной страны. Именно это мы видим в творчестве Сергея Шойгу, удивительно искренние и теплые работы которого представлены на выставке. Автора вдохновляет порой незначительная деталь, покой и гармония становятся героями его произведений как в живописных и графических работах, так и в декоративных произведениях», — сказала Волосатова.

Директор Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства Сергей Коломийцев отметил, что у Сергея Шойгу проявилось творческое начало в одном из сложнейших видов искусства — резьбе по капу.

«Колоссальность трудолюбия видна невооруженным глазом во всем — от классической вазы из красного дерева до фантазийных интерьерных скульптур из сувеля. Хочется пожелать Сергею Кужугетовичу продолжения его творчества и бесконечного совершенствования. Его работы заставляют задуматься о совершенстве природы, безграничности фантазии, о проявлении творца в художнике и развитии гармонии в человеке», — рассказал он.

Название выставки «Творчество ради жизни» неслучайно: бывший глава МЧС, министр обороны Сергей Шойгу всю свою жизнь посвятил спасению и защите людей. И свое увлечение живописью он тоже направил на благое дело — лечение детей, страдающих тяжелыми недугами. В мае этого года Русское географическое общество совместно с Фондом Хабенского организовало благотворительный аукцион, для которого Сергей Шойгу пожертвовал свои произведения. По результатам было выручено 40 млн рублей, благодаря которым, по сообщению Константина Хабенского, уже 23 ребенка получили помощь в дорогостоящем лечении и реабилитации. Часть из более чем 100 авторских работ, представленных министром обороны в Казани, в дальнейшем также будет выставлена на аукцион, чтобы вырученные деньги направить на спасение тяжелобольных детей.