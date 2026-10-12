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Общество 12 октября 2026 08:58

Около 66 тысяч школьников примут участие в оценке воспитательной работы в РФ

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Около 66 тысяч учеников 8–10-х классов из 507 школ примут участие в оценке уровня воспитательной работы 12–14 октября. Об этом РИА Новости сообщили в Рособрнадзоре.

По данным ведомства, оценка уровня воспитательной работы будет проведена в 8-х, 9-х и 10-х классах. В исследовании примут участие около 66 тысяч обучающихся из 507 школ. Оценка воспитательного потенциала направлена на определение степени сформированности ценностных ориентаций обучающихся, а также на изучение практик организации воспитательной работы в школе.

Уточняется, что по результатам исследования определяются актуальные проблемы для решения в рамках федеральных, региональных, муниципальных и школьных программ воспитательной работы и формируются рекомендации для всех субъектов образовательного процесса.

#Рособрнадзор #школьники
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