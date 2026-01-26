news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 января 2026 13:26

Около 6,5 млн пассажиров перевезено электричками за год в Татарстане

Читайте нас в
Телеграм

Пригородными поездами в Татарстане в прошлом году воспользовались около 6,5 млн человек. Этот показатель соответствует 2024 году, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Пассажиры в прошлом году чаще всего отправлялись со станций Казань – 1,1 млн человек, Компрессорный – 370,9 тыс., Ометьево-2 – 363,6 тыс., Арск – 278,6 тыс., Вахитово – 172,8 тыс., Шемордан – 130,7 тыс.», – отметили в пресс-службе.

Перевозки пригородными поездами со станции Казань выросли на 0,7% к 2024 году, Компрессорный – на 4%, Ометьево-2 – на 4,2%, Арск и Вахитово – на 6,4, Шемордан – на 5,1%.

#Пригородные поезда #Пассажиропоток
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ай былбылым»: когда и как появился хит на все времена

«Ай былбылым»: когда и как появился хит на все времена

25 января 2026
Россияне смогут предъявлять «цифровой паспорт» в салонах связи и больницах

Россияне смогут предъявлять «цифровой паспорт» в салонах связи и больницах

25 января 2026