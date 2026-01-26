Около 6,5 млн пассажиров перевезено электричками за год в Татарстане

Пригородными поездами в Татарстане в прошлом году воспользовались около 6,5 млн человек. Этот показатель соответствует 2024 году, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Пассажиры в прошлом году чаще всего отправлялись со станций Казань – 1,1 млн человек, Компрессорный – 370,9 тыс., Ометьево-2 – 363,6 тыс., Арск – 278,6 тыс., Вахитово – 172,8 тыс., Шемордан – 130,7 тыс.», – отметили в пресс-службе.

Перевозки пригородными поездами со станции Казань выросли на 0,7% к 2024 году, Компрессорный – на 4%, Ометьево-2 – на 4,2%, Арск и Вахитово – на 6,4, Шемордан – на 5,1%.