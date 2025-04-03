Около 6 тысяч жителей «Светлой Долины» получили доступ к гигабитному интернету

Фото предоставила пресс-служба МТС

МТС, цифровая экосистема, расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета в Казани. Доступ к интернету на скорости до 1 Гбит/с и возможность ежемесячно экономить до 40% на цифровых сервисах получили казанцы, проживающие в 10 многоквартирных домах в жилом комплексе «Светлая Долина».

Специалистами МТС было установлено телеком-оборудование, позволяющее подключить интернет и телевидение по одному кабелю. Благодаря высокой пропускной способности пользователи могут поддерживать стабильно высокую скорость интернета на любом домашнем устройстве даже в период вечерних пиковых нагрузок. Новые возможности позволяют с комфортом пользоваться интернетом с любого количества гаджетов, смотреть видео онлайн в UltraHD-качестве без «зависаний», за секунды скачивать «тяжелый» контент и играть в онлайн-игры.

«В «Светлой долине» живет много активной молодежи и многодетных семей. Несмотря на то, что первые многоэтажки семейного жилого комплекса начали заселяться еще в 2012 году, он продолжает расти: строятся новые «умные» дома, крытые парковки и большой парк, объединяющий несколько ЖК в районе Мамадышского тракта. Такая инфраструктура, «пересечение» города и природы, удобная транспортная развязка делает жилой комплекс популярным среди жителей республики для покупки и аренды жилья. Развивается в микрорайоне и цифровая инфраструктура. Она будет особенно актуальна для больших семей, где у каждого есть одно или несколько подключенных к интернету устройств. С гигабитным интернетом каждый в доме сможет пользоваться привычными цифровыми сервисами без ущерба семейному бюджету», – рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Уточнить, подключен ли дом к фиксированной сети можно самостоятельно на сайте оператора.