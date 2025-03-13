Около 6 тыс. жителей Челнов и Елабуги получили доступ к гигабитному интернету

В Набережных Челнах и Елабуге была расширена сеть высокоскоростного домашнего интернета. Об этом сообщает цифровая экосистема МТС. Доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с получили челнинцы, проживающие в многоквартирных домах 3-го, 20-го, 22-го, 23-го, 53-го комплексов, и елабужане из 12-го микрорайона.

Специалистами компании были проведены технические работы по модернизации и установке нового телеком-оборудования в семнадцати многоквартирных домах жителей Закамья. Технология позволяет подключить интернет и телевидение по одному кабелю. Благодаря высокой пропускной способности поддерживать стабильно высокую скорость интернета на любом домашнем устройстве у каждого члена семьи удается даже в период вечерних пиковых нагрузок. Новые возможности позволяют челнинцам и елабужанам с комфортом пользоваться интернетом с любого количества гаджетов, смотреть видео онлайн в UltraHD-качестве без «зависаний», за секунды скачивать «тяжелый» контент и играть в онлайн-игры.

«МТС планомерно обеспечивает жителей республики надежным домашним интернетом. Помимо доступа к цифровым сервисам для работы, обучения, развлечения и других, расширение сети дает возможность еще большему числу татарстанцев сократить затраты на связь и ТВ. Так, пользователи могут сэкономить до тысячи рублей ежемесячно, объединяя в один пакет высокоскоростной домашний интернет, телевидение, мобильную связь для всей семьи и онлайн-кинотеатр. В прошлом году такую возможность получили тысячи семей из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Елабуги – наша фиксированная сеть за год приросла на 15 тыс. домохозяйств», – отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Работы по расширению сети фиксированной связи коснулись 17 домов в Челнах и Елабуге.