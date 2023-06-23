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Около 500 человек остались в Крыму без газа
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В поселке Кореиз в Крыму был поврежден газопровод, из-за чего без газа остались около 500 человек, сообщает ТАСС.
В данный момент на месте работают аварийные службы.
По данным агентства, газоснабжение планируют восстановить до конца дня.
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