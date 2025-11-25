Половина россиян путешествуют по стране на автомобиле – АТОР

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На сегодняшний день почти половина туристов путешествуют по России на своей машине. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

«Сейчас около 50% россиян путешествуют по стране на своей машине. Еще 30% предпочитают передвигаться на поезде и 20% – на самолете», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что выбор россиян в пользу автотуризма обусловлен дешевизной поездки.

«Автотуризм растет опережающими темпами, а доля поездок на поезде или самолетом снижается из-за стоимости. Дело в том, что за последние несколько лет цены на авиа- и ж/д билеты выросли очень сильно, а туристы хотят путешествовать дешево, поэтому и выбирают личный транспорт», – резюмировал Ромашкин.