Около 50 менделеевцев очистили побережье Камы в рамках межрегиональной акции

Фото: сайт Минэкологии РТ

Около 50 менделеевцев поддержали акцию «Вода России» в минувшие выходные, приняв участие в уборке побережья реки Камы. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Пока юнармейцы, активисты „Будет чисто“ и неравнодушные жители наводили порядок на суше, дно реки очищали дайверы Татарстанского отделения Русского географического общества. Всего за час работы общими усилиями собрано 15 мешков с мусором», — отмечается в сообщении.

Уборка в Менделеевске стала частью межрегиональной акции – прибрежную территорию Камы приводили в порядок не только татарстанцы, но и жители Башкирии, Удмуртии, Пермского края и Самарской области.

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» – часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». За 10 лет свыше 9,5 млн участников из 89 регионов очистили 10,3 тыс. водоемов, собрав 10,9 млн мешков мусора.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».