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Около 50 менделеевцев очистили побережье Камы в рамках межрегиональной акции
Около 50 менделеевцев поддержали акцию «Вода России» в минувшие выходные, приняв участие в уборке побережья реки Камы. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
«Пока юнармейцы, активисты „Будет чисто“ и неравнодушные жители наводили порядок на суше, дно реки очищали дайверы Татарстанского отделения Русского географического общества. Всего за час работы общими усилиями собрано 15 мешков с мусором», — отмечается в сообщении.
Уборка в Менделеевске стала частью межрегиональной акции – прибрежную территорию Камы приводили в порядок не только татарстанцы, но и жители Башкирии, Удмуртии, Пермского края и Самарской области.
Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» – часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». За 10 лет свыше 9,5 млн участников из 89 регионов очистили 10,3 тыс. водоемов, собрав 10,9 млн мешков мусора.
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