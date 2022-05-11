Около 5 тыс. участников соберет форум KazanSummit-2022

На этот раз в ежегодном форуме KazanSummit примут участие около 5 тыс. гостей, в том числе и зарубежных. Об этом на брифинге рассказал журналистам и. о. руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Инсаф Галиев.

Он напомнил, что в 2022 году форум стартует 19 мая и продлится два дня. Событие окажется интегрировано в череду мероприятий, приуроченных к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. На площадках KazanSummit-2022 будут работать около 100 секций по различным направлениям развития.

«Основной темой саммита этого года станет экономика совместного потребления и „всеобщее благо халяль“. На протяжении двух дней в павильонах Kazan Expo пройдет около 100 секций. Сейчас зарегистрировано уже более 1600 участников из 42 регионов России и 55 стран мира. Общее число участников, как мы ожидаем, [составит] около 5 тыс. человек», — сообщил Инсаф Галиев.

Он добавил, что по сравнению с прошлым годом площадь тематической выставки Russia Halal Expo вырастет в два раза. Если же сравнивать ее с первой выставкой в 2017 году, то экспозиция увеличится в десять раз.

«На данный момент запланировано участие в ее работе семи стран и 12 регионов России», — заключил Инсаф Галиев.