«Около 5 тыс. наименований продукции»: открылась международная ярмарка Kazan Halal Market

В агропромышленном парке «Казань» сегодня открылась международная ярмарка Kazan Halal Market. Ее работа продлится до 19 мая в рамках XV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024».

«Это первое официальное мероприятие в рамках юбилейного 15-го Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum"», – сказал на церемонии открытия Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он поблагодарил за оказанное республике доверие провести такое мероприятие Президента России Владимира Путина и Правительство РФ.

«Второй год форум является мероприятием общефедерального масштаба. Кратно увеличилось число его участников. Это отражает важность и необходимость дальнейшего развития отношений России с исламским миром», – заявил руководитель республики.

Раис РТ подчеркнул, что сегодня мировой рынок халяльной продукции динамично развивается. Только в Татарстане насчитывается более 100 производителей продовольственных товаров по стандарту «Халяль». «Отрадно, что эти товары активно экспортируются в страны ближнего и дальнего зарубежья», – заметил он.

Минниханов отметил, что проведение халяль-ярмарок в республике стало доброй традицией, которая позволяет ее участникам устанавливать новые торговые связи. «Сегодня здесь представлен богатый выбор разнообразной продукции из регионов России, а также из зарубежных стран», – сообщил он.

Директор Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ Дмитрий Краснов поблагодарил Татарстан за огромный вклад, который регион вносит в развитие халяльной индустрии России.

«На этой ярмарке представлено около 5 тыс. наименований продукции. И сегодня каждое пятое производство в России, которое работает по стандартам "Халяль", расположено в Татарстане», – добавил он.

По словам Краснова, популярность халяльной продукции растет во всем мире и не только в тех странах, население которых проповедует ислам. «Потому что сегодня продукция, произведенная по стандартам "Халяль", воспринимается во всем мире как продукция высокого качества, вкусная, безопасная, полезная для здоровья», – уточнил он.

Именно поэтому, по мнению спикера, халяльное производство имеет большой потенциал для внутреннего российского рынка и для развития экспорта аграрной продукции.

«Мировой импорт халяльной продукции составляет уже около 300 млрд долларов и растет опережающими темпами. У всех предприятий, производящих халяльную продукцию, есть огромные перспективы», – заключил Краснов.

В мероприятии также приняли участие глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров, мэр Казани Ильсур Метшин, председатель ДУМ РТ Камиль Самигуллин, заместитель генерального секретаря Министерства сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии Бадруль Хишам бин Мухаммад, замминистра сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов Омана Ахмед Нассер Абдуллах Аль Бакри, министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим.

В этом году свою продукцию на ярмарке представили 36 компаний из десяти регионов России: Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Чувашии, а также Кировской, Омской, Пензенской, Нижегородской, Оренбургской областей и Пермского края. Кроме того, хяляльную продукцию привезли производители Афганистана, Пакистана, Азербайджана, Киргизии, Турции, Ирана, Шри-Ланки.

Посетители Kazan Halal Market могут приобрести продукты питания, косметику, одежду, атрибутику, аксессуары и товары для дома.