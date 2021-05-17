Около 5 млн рублей пойдет на благоустройство пляжей и территорий у воды в Казани

В этом году на благоустройство пляжей, водных объектов и прилегающих к ним территорий Казань направит около 5 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные тендеров, размещенных на сайте госзакупок.

Так, более 2 млн рублей из бюджета столицы РТ будут выделены на облагораживание муниципальных водных объектов и близлежащих территорий. На эти средства планируется благоустроить следующие объекты: озеро Харовое, Адмиралтейский пруд, два пруда по проспекту Ямашева и один — по улице Чуйкова.

Следующий тендер — на 1,7 млн рублей — предполагает благоустройство пляжей и водных объектов в Кировском районе города. До 31 августа подрядчик возьмет на себя содержание территорий пляжа «Нижнее Заречье» и озер Изумрудное и Глубокое.

Еще 1,1 млн рублей будут направлены на благоустройство территорий, прилегающих к водным объектам в Советском районе Казани. В документе указаны 15 объектов, среди которых находящиеся в Константиновке, Торфяном, Вознесенском и Богородском. Подрядчик также будет должен провести работы на участках, которые находятся близ рек Казанка, Нокса, Киндерка и Вертлевка. Все объекты должны быть готовы к концу 2021 года.