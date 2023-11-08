Около 450 подростков из РТ поучаствовали в сменах «Движения первых» в осенние каникулы

В период осенних каникул тематические смены «Движения первых» прошли в четырех муниципалитетах республики: Казани, Набережных Челнах, Бугульминском и Альметьевском районах. Участники знакомились с направлениями движения, учились основам медиа, развивали коммуникативные и командные навыки, сообщает пресс-служба регионального отделения организации.

В Бугульме смена «Первые каникулы» собрала 200 школьников и наставников в молодежном оздоровительном центре имени Губина. Дети участвовали в мастер-классах и классных встречах по направлениям движения, проводили время за играми, квестами и квизами. Традиционным завершением каждого дня были вечернее мероприятие, самостоятельно организованное подростками, и дискотека. На закрытии смены состоялась торжественная церемония посвящения в «Движение первых». Дети дали торжественное обещание жить в соответствии с ценностями движения, получили значки и обменялись друг с другом браслетами, символизирующими единство и дружбу.

Восемьдесят детей и подростков из Альметьевского района собрались в лагере «Саулык», чтобы найти новых друзей и узнать, какие возможности и проекты может предложить движение. На протяжении шести дней участники смены начинали свой день с танцевальной зарядки с элементами нейрогимнастики, учились снимать тематические видеоклипы и делать фотографии, играли в сплачивающую игру «Часы» и организовали «Бал первых».

В Набережных Челнах организовали смену «Первые. Команда Медиа» для всех, кому интересно узнать все о сфере медиа и применять эти знания, освещая работу «Движения первых» в своих школах. Шестьдесят челнинских подростков познакомились с основами работы в соцсетях, фотографии, видеосъемки, копирайтинга и журналистики, практиковались в искусстве интервью. Смена была наполнена «Классными встречами» с известными личностями города в сфере медиа. В их числе — гендиректор «СТВ-МЕДИА» Абдулхак Батюшов и начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью Римма Мухаметзянова. Завершающим мероприятием стало посвящение в «Движение первых». Поздравить участников приехал депутат Государственного Совета РТ Ильдар Шамилов.

На базе республиканского центра «Патриот» движение совместно с «Юнармией» организовали смену для всех, кому интересно патриотическое направление. Девяносто школьников развивали свою выносливость и командный дух. На учебных занятиях они закрепляли навыки в медицине, осваивали основы связи и ориентирования. Участники посетили экскурсию по достопримечательностям Казани и посоревновались в спортивной игре «Зарница».

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.