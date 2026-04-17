Около 400 пар сыграют свадьбы в Нижегородской области за неделю

В Нижегородской области с 13 по 19 апреля планируют зарегистрировать около 400 браков. Об этом сообщили в Главном управлении ЗАГС региона, передает «Время Н».

Неделя включает дату, связанную с православным праздником Красная горка, который отмечается в первое воскресенье после Пасхи – 19 апреля. По традиции считается, что свадьба, сыгранная в этот день, сулит долгую и счастливую семейную жизнь. В этот день будет работать Нижегородский дом бракосочетания, где зарегистрировать отношения намерены 11 пар.

В региональном ЗАГСе также сообщили, что еще две пары выбрали выездную регистрацию на верхней станции фуникулера в рамках фестиваля «Красная горка». После церемонии их ожидает венчание в храме во имя святителя и чудотворца Николая при Манеже Нижегородского кремля.

Кроме того, в ведомстве отметили, что следующей популярной датой у молодоженов станет 26 июня 2026 года.