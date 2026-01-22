Около 400 обращений поступило депутатам «ТНВ» в Госсовете РТ за год

Около 400 обращений граждан поступило депутатам группы «Татарстан – новый век» в Государственном Совете РТ за прошлый год. На прием обратились 166 татарстанцев. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель депутатской группы «ТНВ» в парламенте Артур Абдульзянов.

«Мы стараемся работать над каждым обращением и предпринимать практические шаги. Вопросов в прошлом году было много. Они касались ЖКХ, здравоохранения, поддержки ветеранов СВО», – рассказал он.

Депутатская группа «ТНВ» сотрудничает с Республиканским общественным движением «Татарстан – новый век» – «Татарстан – яңа гасыр». Они проводят совместные мероприятия, посвященные предоставлению мер поддержки участникам СВО и их семьям. Например, было изготовлено и направлено во все муниципалитеты республики более 60 тыс. буклетов и свыше 1,1 тыс. стендов «Меры поддержки участников СВО и их семей».

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«У участников СВО при возвращении из зоны специальной военной операции возникают вопросы, связанные с мерами поддержки. Они не знают, куда обращаться, как получить помощь, а многие вообще даже не знают о мерах поддержки. Поэтому мы приняли решение изготовить стенды и буклеты за счет собственных средств», – отметил Абдульзянов.

По его словам, в буклетах содержится информация о льготах для участников СВО и их семей, положенном им медицинском обслуживании, санаторно-курортном лечении.

Депутатская группа «Татарстан – новый век» в Государственном Совете РТ седьмого созыва образована 20 сентября 2024 года. В ее состав входят семь депутатов, избранных по одномандатным избирательным округам.

«Члены нашей группы в основном – руководители предприятий, хозяйственники, они знают насущные проблемы, касающиеся экономики. Безусловно, социальную сферу мы не обходим стороной. В целом наша группа ориентируется на два фактора, которые определяют нашу работу, – это обращения и приемы граждан. И второе – работа по ежегодному посланию Раиса РТ парламенту», – подчеркнул Абдульзянов.