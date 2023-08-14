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Около 400 млн рублей поступило в бюджет Челнов от аренды муниципальной собственности
За шесть месяцев этого года в бюджет Набережных Челнов от использования муниципальной собственности поступило 398,8 млн рублей. Об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании в мэрии начальник Управления земельных и имущественных отношений Автограда Динар Гизатуллин.
При этом 64% от общей суммы доходов составила арендная плата за использование земельных участков. В денежном эквиваленте это 256,5 млн рублей, сумма превышает плановые показатели на 6,3%.
Всего в базе данных управления, по словам Динара Гизатуллина, числятся 2550 действующих договоров аренды земельных участков общей площадью 2647 гектаров, 42 договора заключены в отчетном периоде.
Комментируя доклад чиновника, мэр Челнов Наиль Магдеев подчеркнул важность соблюдения всех правовых норм в вопросе использования земельных участков и имущества, находящегося на балансе муниципалитета. Он потребовал от руководителей провести анализ имеющихся документов и более щепетильно отнестись к взаимоотношениям с арендодателями.
«Всё до сантиметра должно быть учтено. Земельно-имущественные отношения — это очень тонкий вопрос. Есть электронная площадка города Набережные Челны, всё открыто и прозрачно», — добавил мэр Автограда.
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