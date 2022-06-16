Около 4 млн школьников стали участниками третьего сезона конкурса «Большая перемена»

Для участия в третьем сезоне конкурса «Большая перемена» зарегистрировались около 4 млн школьников. Об этом заявил на заседании оргкомитета по подготовке и проведению Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема» первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Это третий год – снова рекорд. В первый раз у нас был миллион человек. Казалось, что это невероятно много. В прошлом году было 2 млн человек – это было уже сверх всяких ожиданий. Позавчера закончилась регистрация – 3,9 млн школьников приняли участие в этом конкурсе. Одним из самых популярных направлений конкурса стал трек “Сохраняй природу”», – сказал Кириенко.

В конкурсе «Большая перемена» могут принять участие школьники 5 – 10-х классов и студенты 1 – 3-х курсов колледжей. Третий сезон конкурса стартовал 28 марта в Москве.

Конкурсанты примут участие в 12 тематических направлениях – наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, волонтерство, историческая память, здоровый образ жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, развитие образовательных технологий, молодежное предпринимательство, государственная оборона и безопасность.