Около 37 млн пассажиров перевезено поездами по ГЖД за 11 месяцев

Около 37 млн пассажиров перевезено поездами по Горьковской железной дороге в январе-ноябре, что больше на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции заместитель главного инженера Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению Евгений Ананьин.

«Горьковская железная дорога, наряду с Московской и Октябрьской железными дорогами, отличается наиболее высоким пассажиропотоком. С января по ноябрь в дальнем следовании на ГЖД было перевезено более 8,5 млн пассажиров», – рассказал он.

По словам Ананьина, из Казани в Санкт-Петербург за 11 месяцев перевезено 68,7 тыс. человек. Это на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Это направление имеет самый большой прирост пассажиров, которые пользуются услугами железной дороги», – подчеркнул он.

Поездами, курсирующими из Казани в Москву, за 10 месяцев воспользовались свыше 645 тыс. человек. «Перевозки выросли на 4,9%. Между городами курсирует 17 составов», – отметил заместитель главного инженера.