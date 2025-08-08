Около 300 ретроавтомобилей и мотоциклов покажут на фестивале в «Свияжских холмах»

XVIII международный фестиваль исторической техники пройдет 16 августа на территории горнолыжного комплекса «Свияжские холмы». Об этом сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.

На открытии выступит председатель Госсовета РТ и президент «Авторетроклуба-21» Фарид Мухаметшин.

На фестивале представят около 300 ретроавтомобилей и мотоциклов из разных городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Краснодара и других. Также впервые покажут «Звездные реставрационные проекты» – недавно отреставрированные машины. Их владельцы расскажут об истории автомобилей и тонкостях реставрации, а также устроят динамичный показ.

На фестиваль привезут выставки музеев «Мастерская Евгения Шаманского» (Мытищи), «Моторы войны» и «Ретро-Гаражъ ПСК-6» (Уфа). Татарстанские музеи группы «Татнефть» представят коллекцию советских представительских авто. Кроме того, выставочные экспозиции привезет московский музей «Гараж особого назначения ФСО России».

В программе ретроралли под руководством судьи РАФ Игоря Сухова: гонки на старинных автомобилях, посещение достопримечательностей и исторические квесты.

Также гостей ждут концерт, шоу, ретробазар и конкурсы по водительскому мастерству для автомобилистов и мотоциклистов.