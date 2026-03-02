news_header_top
Общество 2 марта 2026 10:33

Около 3 тыс. туристов из РТ могут застрять в ОАЭ из-за закрытия неба

Около 3 тыс. туристов из РТ могут застрять в ОАЭ из-за закрытия неба над Ближним Востоком. Результаты своих расчетов «Татар-информу» озвучил президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов.

«Статистика ориентировочная и рассчитана на основании количества регулярных рейсов и заполняемости этих рейсов. Мы посчитали ближайшие 10 дней с учетом количества рейсов из Казани. В неделю у нас Flydubai где-то восемь-девять рейсов, у Air Arabia семь рейсов, три рейса Etihad Airways. Средняя загрузка борта - 150-170 человек», – сказал эксперт.

По информации на 2 марта, практически все воздушное пространство над Ближним Востоком закрыто. Авиасообщение прекратили Иран, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Иордания, Сирия, Ливан.

Как отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР), закрытие воздушного пространства такими странами, как ОАЭ и Катар, затронуло и транзитных туристов, летевших через них в Азию и к островам Индийского океана.

«Думаю что туристы не будут брошены. Надо отнестись к этому спокойно и без паники. Да, ситуация форс-мажорная, и все должны это понимать», – заключил Мифтахов.

