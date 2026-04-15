Около 3 млрд рублей в РТ выделили на строительство жилья для детей-сирот

В этом году в бюджете Татарстана предусмотрено 2,9 млрд рублей на строительство жилья для детей-сирот. В результате жилыми посещениями обеспечат 641 человека. Об этом сообщил Премьер-министр республики Алексей Песошин на 20-м заседании Госсовета РТ.

«На 1 марта в реестре числилось более 3,9 тыс. человек, из них подлежат обеспечению жилыми помещениями свыше 2,5 тыс. В прошлом году на 1,8 млрд рублей построили 450 квартир и обеспечили ими детей-сирот. В этом году принято решение об увеличении суммы средств, выделяемой из бюджета», – сказал он.

Песошин отметил, что из-за изменений в федеральном законодательстве увеличилось количество получателей жилья среди детей-сирот. Так, например, исключен предельный возраст – 23 года.

В таком случае предоставляются выплаты (сертификаты) на приобретение жилья в собственность или на погашение ипотечного кредита, предоставленного на приобретение квартиры, уточнил он.

По словам Премьер-министра, на сегодня в Татарстане выдано 29 сертификатов.