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Руc Тат
Общество 9 ноября 2023 14:24

Около 2,6 млн раз проехали автомобилисты по трассе М12 за два месяца

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Около 2,6 млн раз проехали автомобилисты по трассе М12 «Восток» за два месяца после открытия дороги от Москвы до Арзамаса. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«Самым популярным участком у автомобилистов остается обход Балашихи. В среднем там фиксируется более 25 тыс. проездов в сутки, в пиковые дни — свыше 42 тыс. проездов в сутки», — говорится в сообщении.

Скоростная автомагистраль М12 строится по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Уже декабре этого года по трассе можно будет доехать до Казани, в 2024 году — до Екатеринбурга, а потом и до Тюмени.

Дорога станет частью транспортного маршрута «Россия» длиной 12 тыс. километров от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Автомобильная дорога в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Ее протяженность в республике составит 142 километра: седьмой этап — 72 километра, восьмой этап — 70 километров.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.

#нацпроекты #национальная библиотека
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