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Около 2,6 млн раз проехали автомобилисты по трассе М12 за два месяца
Около 2,6 млн раз проехали автомобилисты по трассе М12 «Восток» за два месяца после открытия дороги от Москвы до Арзамаса. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».
«Самым популярным участком у автомобилистов остается обход Балашихи. В среднем там фиксируется более 25 тыс. проездов в сутки, в пиковые дни — свыше 42 тыс. проездов в сутки», — говорится в сообщении.
Скоростная автомагистраль М12 строится по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Уже декабре этого года по трассе можно будет доехать до Казани, в 2024 году — до Екатеринбурга, а потом и до Тюмени.
Дорога станет частью транспортного маршрута «Россия» длиной 12 тыс. километров от Санкт-Петербурга до Владивостока.
Автомобильная дорога в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Ее протяженность в республике составит 142 километра: седьмой этап — 72 километра, восьмой этап — 70 километров.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.
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