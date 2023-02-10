Около 250 предприятий Татарстана участвуют в нацпроекте «Производительность труда»

Заседание комиссии по реализации национальных проектов в Татарстане прошло сегодня в региональном отделении «Единой России». Модератором онлайн встречи с представителями районов выступила депутат Госдумы Татьяна Ларионова, которая возглавляет комиссию по вопросам национальных проектов в Татарстане.

Один из ключевых – национальный проект «Производительность труда». В нем принимают участие не только крупные компании, но и МСБ. В его рамках 250 предприятий получают не только финансирование, но и эффект от внедрения новаций, отметила спикер.

«Конечно, потенциал каждого района разный. Если даже одно предприятие включится в проект в течение года – это уже дополнительные финансовые вливания в экономику. Сегодня все предприятия в Татарстане планируют работу именно по задачам нацпроекта», – рассказала Ларионова.

В Татарстане много делается и в рамках нацпроета «Культура», в том числе выделяются средства на строительство новых учреждений. Особое внимание – сельским клубам, библиотекам, районным творческим коллективам. Многие из учреждений культуры получили в прошлом году новые инструменты.

«Республика в каждый нацпроект добавляет свою составляющую. Поэтому при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова во многих муниципальных учреждениях появились национальные музыкальные инструменты, а ведь в сельских районах традиционно уметь на нем играть – это повод для гордости», – отметила Ларионова.