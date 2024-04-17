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Около 2,5 тысяч россиян ждут рейсы из Арабских Эмират - вылет отложили из-за непогоды
Около 2,5 тысячи россиян ждут свои рейсы из Объединенных Арабских Эмират. Отмечается, что полеты были отложены из-за ливней, пишет РИА Новости.
Как сказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, цифра в 2,5 тыс. пассажиров – это практически половина от среднего ежедневного объема, летающих в Эмираты из разных регионов РФ.
При этом спикер заверила, что всем пассажирам предложили размещение и питание, поэтому туристы не страдают. В свою очередь, она выразила надежду на то, что 17 апреля все восстановится.
Напомним, дожди в ОАЭ уже затопили множество дорог. Сильные осадки начали выпадать в понедельник, на следующий день началась вторая волна непогоды. Жителей просили остаться в своих домах, а госслужащих – работать из дома, школьников тоже отправили на «дистант». Особенно сильно от ливней пострадал Дубай. Из-за обильных осадков там сейчас невозможно движение по некоторым улицам.
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