Около 2,5 тыс. педагогов России стали участниками фестиваля школьных учителей в Елабуге

В Елабужском институте Казанского федерального университета открылся XII Международный фестиваль школьных учителей. В нем принимают участие около 2,5 тыс. педагогов со всей России, в том числе 740 очно, сообщает пресс-служба КФУ.

Участников фестиваля поприветствовала заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. «Каждый из нас состоялся благодаря встрече с педагогом — и вы, и я. Мы принимали решение стать педагогами, потому что рядом с нами были учителя с большой буквы. Во все времена, даже самые непростые, рядом с ребенком всегда есть учитель. Сегодня вы услышите лекции, которые будут посвящены насущным проблемам образования в российском и мировом пространстве», — заявила вице-премьер.

Для учителей также прозвучало видеообращение и. о. ректора КФУ Дмитрия Таюрского. Он отметил, что фестиваль стал одним из крупнейших и наиболее известных форумов по педагогической тематике в России и узнаваемым брендом Казанского федерального университета.

«Значение фестиваля как одной из наиболее эффективных форм повышения профессионального мастерства трудно переоценить. Это настоящий праздник для учителей. Праздник, на котором формируются новые профессиональные связи, происходит обмен педагогическим опытом, зарождаются новые идеи и происходит естественный рост уровня общей педагогической культуры», — уверен он.

Фестиваль школьных учителей продлится три дня. В этом году его тема сформулирована следующим образом: «Отечество про». Соответственно, организаторы планировали сделать акцент на проблематике, связанной с гражданственностью. Участники посетят публичные лекции, мастер-классы и тренинги, ознакомятся с передовым педагогическим опытом.