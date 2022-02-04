Около 200 тыс. работников бюджетной сферы РТ пройдут обучение по цифровой трансформации

В Год цифровизации в Татарстане около 200 тыс. работников бюджетной сферы пройдут обучение по цифровой трансформации. Об этом сообщил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин на расширенном заседании МФЦ в РТ.

«У нас около 200 тыс. работников бюджетной сферы. В течение года они пройдут обучение. Есть очень качественный интересный курс, который проходило Правительство. Он посвящен цифровой трансформации, объясняет, что такое платформа, почему это столь популярно, что происходит в мире, в России. Уверен, что знания будут полезны и сотрудникам МФЦ. Предлагаю с вас начать», – сказал министр собравшимся.

Хайруллин отметил, что в Год цифровизации также запускается программа, связанная с повышением компьютерной грамотности населения. «Отдельно будут решаться вопросы по школьникам, отдельно по студентам, есть отдельный алгоритм по людям старшего поколения», – подчеркнул он.

В ежегодном послании Государственному Совету Татарстана Президент республики Рустам Минниханов объявил 2022-й Годом цифровизации.