Около 200 ТЦ в Татарстане в 2021 году были проверены на доступность для инвалидов

За год около 200 торговых центров Татарстана и прилегающих к ним территорий были проверены на создание доступной среды для инвалидов. Об этом на расширенном заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РТ сообщила омбудсмен, председатель проектного офиса Центра управления регионом в РТ Сария Сабурская.

«По итогам проведенных проверок администрациям торговых центров направлялись рекомендации об устранении имеющихся недостатков», — отметила спикер.

Так, в одном из крупных торговых центров Казани после проверки была отремонтирована кнопка вызова персонала возле пандуса, находящегося у входа, организована отдельная уборная, доступная маломобильным группам населения, обновлена контрастная маркировка на краевых ступенях лестничных маршей входных групп.

«Практика использования проактивных форм работы, направленных на принятие мер по обеспечению социальной защиты прав инвалидов, будет продолжена и в текущем году», — заключила уполномоченный по правам человека в РТ.