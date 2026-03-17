Около 200 сотрудников Академии наук РТ прошли специальное обучение работе с ИИ

В прошлом году около 100 сотрудников Академии наук РТ прошли специальное обучение работе с технологиями искусственного интеллекта, в этом году – уже 180 человек. Об этом сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов на 19-м заседании Госсовета РТ.

«Это процесс длительный, мы акцент делаем именно на этом направлении. Сейчас важно, чтобы наши ученые владели инструментами искусственного интеллекта. В этом году я сам прохожу обучение со своими сотрудниками. В следующем году сформируем группу, которая будет более углубленно изучать искусственный интеллект, чтобы глубже использовать эти технологии для научных исследований», – сказал он.

Минниханов подчеркнул, что по итогам прошлого года Татарстан сохранил лидерские позиции в сфере инновационного развития и занял первое место в рейтинге зрелости системы управления НТР. «Республика заметно продвинулась в достижении национальных целей, поставленных Президентом России в научной и технологических сферах», – отметил он.

Так, внутренние расходы на научные исследования увеличились с 32 до 54 млрд рублей. Финансирование, выделяемое на одного ученого в год, составило 3,2 млн рублей. Количество работников сферы научных разработок достигло исторического максимума за четверть века – 16,6 тыс. человек.

По словам президента Академии наук, общий объем финансирования, привлеченного научно-образовательными организациями республики в рамках участия в национальных проектах технологического лидерства, составил около 3,2 млрд рублей. Ключевыми направлениями здесь стали химия и новые материалы, сохранение здоровья, производство и автоматизация, обеспечение продовольственной безопасности.

«Однако остаются направления, в которых республиканская наука испытывает трудности. К ним относятся атомные и энергетические технологии, беспилотные авиационные системы, биоэкономика. Причина заключается в недостаточной вовлеченности региональных организаций в число квалифицированных заказчиков и исполнителей, а также в условиях конкурсов, которые зачастую не учитывают потенциал местных научных школ», – констатировал Минниханов.

Он добавил, что национальные проекты технологического лидерства определяют долгосрочный вектор трансформации российской экономики. «Просим рассмотреть возможность запуска профильных республиканских отраслевых проектов в дополнение к федеральным. Это позволило бы сформировать необходимые заделы», – обратился Минниханов к депутатам.