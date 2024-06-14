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Около 200 директоров УК и ТСЖ Казани привлекли к ответственности с начала года
С начала года почти 200 директоров, 77 управляющих компаний и ТСЖ привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей, сообщает пресс-служба Государственной жилищной инспекции РТ.
Например, директора УК «ЖКХ Гвардейская» дважды оштрафовали за ненадлежащее содержание общедомового имущества. Нарушения нашли в доме №21 по ул. Шуртыгина и в доме №13 по ул. П. Лумумбы.
«В Жилищную инспекцию поступили жалобы от собственников жилья. Казанцы жаловались на плохое качество предоставления жилищных услуг: домам необходим косметический ремонт, а жилищники отказывались его сделать», – говорится в сообщении.
Эксперты провели проверки и составили протоколы в отношении директора управляющей компании. Теперь ему предстоит привести в должный порядок общедомовое имущество, а также оплатить штрафы по 50 тысяч рублей каждый.
Главe другой управляющей компании – УК «Молком» – за содержание дорог и детской площадки инспекция вынесла предупреждение.
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